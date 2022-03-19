Остин выразил надежду на скорую встречу с Резниковым

Глава Пентагона Остин захотел встретиться с украинским министром Резниковым

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил надежду на скорую встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.

Как уточнил американский дипломат, представители США разговаривают с украинскими политиками каждый день. «Я надеюсь, что у меня будет шанс вскоре встретиться с министром обороны Украины», — уточнил глава военного ведомства. Остин добавил, что обсуждает ситуацию на Украине и с коллегами из других стран на ежедневной основе.

В Пентагоне добавили, что США будут развивать связи с многими партнерами. Американская сторона намерена оказывать Украине помощь и «доставлять в Киев противовоздушные, противотанковые ракетные системы и беспилотники».

Ранее в МИД России высказались о последствиях международной ядерной войны. Такая война будет означать конец цивилизации, поэтому она невозможна по определению, отметил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.