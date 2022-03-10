В МИД России высказались о последствиях международной ядерной войны

В МИД России заявили, что ядерная война невозможна по определению

Ядерная война будет означать конец цивилизации, поэтому она невозможна по определению. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, сообщает ТАСС.

«Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны. Это конец цивилизации, ее нельзя допустить ни в коем случае», — констатировал замдиректора.

Также Вишневецкий утверждает, что страны, которые владеют ядерным оружием, разделяют его позицию. «Мы — пять ядерных держав (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция — прим. «Ленты.ру»). У некоторых очень серьезные противоречия между собой. Тем не менее мы делаем совместное заявление [о недопустимости ядерной войны]. Это общее понимание, базис того, на чем основывается понимание [международной] ситуации», — высказался сотрудник МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался верить в возможность начала ядерной войны. Он обратил внимание на то, что тему возможной ядерной войны в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет «вбрасывали в дискурс» исключительно представители Запада, в особенности члены НАТО.

Лавров также переадресовал президенту США Джо Байдену вопрос о возможности ядерной войны. «Он сказал, что если бы мы не пошли по пути таких санкций, альтернативой могла быть только третья мировая война. Такими категориями мыслит», — рассказал дипломат.