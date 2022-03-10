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Лавров оценил вероятность ядерной войны

Глава МИД России Лавров заявил, что не верит в возможность начала ядерной войны

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP

Глава МИД России Сергей Лавров отказался верить в возможность начала ядерной войны. Дипломат оценил вероятность ядерного конфликта на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, трансляцию ведет ТНВ.

«Я не хочу в это верить и не верю», — заявил министр. Он обратил внимание на то, что тему возможной ядерной войны в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет «вбрасывали в дискурс» исключительно представители Запада, в особенности члены НАТО.

2 марта сообщалось, что Лавров переадресовал президенту США Джо Байдену вопрос о возможности ядерной войны. «Он сказал, что если бы мы не пошли по пути таких санкций, альтернативой могла быть только третья мировая война. Такими категориями мыслит», — рассказал дипломат.

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Виктория Кондратьева
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