Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали последствия введения бесполетной зоны над Украиной

Шеф Пентагона Остин заявил, что бесполетная зона над Украиной приведет к войне РФ с США

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

США не согласны вводить бесполетную зону над Украиной, где проходит специальная операция России, поскольку это спровоцирует начало американо-российской войны. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости.

«Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией», — заявил шеф Пентагона. Он также дал понять, что Вашингтон стремится не допустить войны России с США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не желают начинать Третью мировую войну из-за Украины. Так она прокомментировала призыв Владимира Зеленского установить над Украиной режим бесполетной зоны. Чиновница уточнила, что отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Минобороны раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта на Украине
Российского полицейского поймали с поличным при получении взятки
Рыбак поймал трехметрового столетнего осетра
В ООН назвали число погибших украинцев
Экономист призвал россиян воздержаться от покупки продуктов впрок
Россияне бросились скупать обувь перед закрытием магазинов иностранных брендов
Россиянам назвали условия получения новых выплат для детей
В Крыму собрались построить новый город
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.