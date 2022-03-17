В США назвали последствия введения бесполетной зоны над Украиной

Шеф Пентагона Остин заявил, что бесполетная зона над Украиной приведет к войне РФ с США

США не согласны вводить бесполетную зону над Украиной, где проходит специальная операция России, поскольку это спровоцирует начало американо-российской войны. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости.

«Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией», — заявил шеф Пентагона. Он также дал понять, что Вашингтон стремится не допустить войны России с США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не желают начинать Третью мировую войну из-за Украины. Так она прокомментировала призыв Владимира Зеленского установить над Украиной режим бесполетной зоны. Чиновница уточнила, что отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США.