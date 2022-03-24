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В Омске прошло открытие Недели детской и юношеской книги

В Омске прошло открытие Недели детской и юношеской книги

Фото: Shutterstock

В Омске в Первой детской библиотеке прошло открытие Недели детской и юношеской книги. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Мероприятие было посвящено книге «Винни-Пух и все-все-все», детей встречали персонажи как советского, так и диснеевского мультфильмов. Гости праздника посмотрели мультфильм про медвежонка и послушали песню «Хорошо живет на свет Винни-Пух» на разных языках, а также получили в подарок воздушные шары.

Неделя детской и юношеской книги будет проходить с 24 по 31 марта, с ее полной программой можно будет ознакомиться на сайте омских муниципальных библиотек.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет серия познавательно-развлекательных мероприятий «Эковстречи». Гостей ожидает эколекторий, викторина «Ставка на экологию», ярмарка, зона для настольных игр, а также две зоны тематических мастер-классов для детей и взрослых.

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Сергей Истомин
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