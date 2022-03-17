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В Нижнем Новгороде стартует познавательно-развлекательный проект

В Нижнем Новгороде в рамках проекта «Эковстречи» проведут ряд развлекательных мероприятий

Фото: nizhny800.ru

Серию познавательно-развлекательных мероприятий «Эковстречи» проведут в Нижнем Новгороде. Как уточняет портал «Нижний 800», первое мероприятие, запланированное в рамках проекта, состоится 20 марта.

Гостей ожидает эколекторий, викторина «Ставка на экологию», ярмарка, зона для настольных игр, а также две зоны тематических мастер-классов для детей и взрослых. Кроме того, организаторы приглашают всех желающих ознакомиться с экологическим проектом-исследованием «Среда обитания» нижегородского художника Никиты Арта.

На первой «Эковстрече» также будет представлена авторская инженерная разработка — велошредер. Гости смогут принести с собой пластиковые крышки и приложить руку к их переработке.

Организаторы указали, что всем желающим принять участие во встрече нужно зарегистрироваться до 12:00 20 марта. Наблюдать за мероприятием онлайн можно будет в социальной сети сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Ранее сообщалось, что в поселке Максимиха в Бурятии состоялся четвертый фестиваль скорости «Байкальская миля». В ходе мероприятия, в котором приняли участие свыше 500 человек, был установлен новый абсолютный рекорд скорости за все четыре года проведения фестиваля.

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Варвара Кошечкина
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