В Нижнем Новгороде стартует познавательно-развлекательный проект

В Нижнем Новгороде в рамках проекта «Эковстречи» проведут ряд развлекательных мероприятий

Серию познавательно-развлекательных мероприятий «Эковстречи» проведут в Нижнем Новгороде. Как уточняет портал «Нижний 800», первое мероприятие, запланированное в рамках проекта, состоится 20 марта.

Гостей ожидает эколекторий, викторина «Ставка на экологию», ярмарка, зона для настольных игр, а также две зоны тематических мастер-классов для детей и взрослых. Кроме того, организаторы приглашают всех желающих ознакомиться с экологическим проектом-исследованием «Среда обитания» нижегородского художника Никиты Арта.

На первой «Эковстрече» также будет представлена авторская инженерная разработка — велошредер. Гости смогут принести с собой пластиковые крышки и приложить руку к их переработке.

Организаторы указали, что всем желающим принять участие во встрече нужно зарегистрироваться до 12:00 20 марта. Наблюдать за мероприятием онлайн можно будет в социальной сети сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

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