Модель сделала «самую большую грудь в США» и пожалела об этом из-за неприятных последствий

Американская модель Нейлин Эшли сделала «самую большую грудь в США» и пожалела об этом из-за неприятных последствий. Соответствующую историю приводит издание Daily Mail.

Девушка призналась, что мечтала обладать пышными формами с раннего подросткового возраста. По этой причине, когда американке исполнилось 18 лет, она прибегла к пластической операции по увеличению груди, которой впоследствии подвергалась еще дважды. В итоге врачи установили пациентке имплантаты объемом 1250 кубических сантиметров, а ее бюст достиг восьмого размера. При этом сама Эшли гордилась им и назвала самым большим в США.

Однако, по словам модели, тяжелые имплантаты стали негативно сказываться на ее здоровье. Так, американка начала страдать мигренью, вызванной чрезмерной нагрузкой на позвоночник и шейный отдел. Некоторое время назад боль приобрела настолько интенсивный характер, что Эшли согласилась на операцию по удалению силиконового наполнителя из груди. При этом данная операция может обойтись ей дороже, чем предыдущие хирургические вмешательства, на которые она потратила 17,5 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей).

Ранее в марте британская певица и бывшая модель Кэти Прайс сделала операцию по увеличению груди и показала результат поклонникам. По информации издания, упомянутое хирургическое вмешательство стало 14-м по счету и «самым грандиозным» для Прайс.

