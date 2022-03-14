Бывшая модель сделала 14-ю операцию по увеличению груди и показала результат

Бывшая модель Кэти Прайс увеличила грудь в 14-й раз и показала фото с отдыха в Таиланде

Британская певица и бывшая модель Кэти Прайс сделала операцию по увеличению груди и показала результат поклонникам. На посты в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость позирует в розовом кроп-топе, белом парео с длинной белой бахромой и соломенной шляпе в холле отеля. Известно, что в настоящее время она отдыхает в Таиланде вместе со своим возлюбленным, 33-летним специалистом по продажам Карлом Вудсом (Carl Woods). «Чувствую себя свежей для нового съемочного дня», — подписала она фотографию, которая набрала около десяти тысяч лайков.

По информации издания, упомянутое хирургическое вмешательство стало 14-м по счету и «самым грандиозным» для Прайс.

В августе 2020 года Кэти Прайс показала свои настоящие зубы и подверглась критике в сети. В видео на собственном YouTube-канале модель показала кадры с приема в стоматологической клинике в Турции. На них 42-летняя знаменитость демонстрирует свои мелкие острые зубы перед установкой виниров. Известно, что она в течение многих лет пыталась получить идеальную улыбку, пройдя ряд сложных процедур.