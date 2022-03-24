Президентом Каннского фестиваля впервые станет женщина

Новым президентом Каннского кинофестиваля избрали Айрис Кноблох

Новым президентом Каннского кинофестиваля избрали Айрис Кноблох. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителей мероприятия.

Кноблох, возглавлявшая Warner Bros. во Франции, с 1 июля сменит на данном посту Пьера Лескура. Такое решение принял совет директоров Французской ассоциации кинофестивалей. Так, Кноблох станет первой женщиной на этой должности. Она будет руководить киносмотром до 2025 года.

«Будучи всем сердцем европейкой, я всегда выступала за кино на протяжении всей своей карьеры, как во Франции, так и на международном уровне. Я очень рада, что могу всеми силами поспособствовать тому, чтобы это мировое событие оставалось таким влиятельным», — сказала Кноблох.

Ранее в марте стало известно Каннский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в 2022 году. При этом отдельные кинематографисты из страны все же смогут посетить мероприятие.