Россияне признались в покупке товаров «на черный день»

Эксперты SuperJob рассказали, что 25% россиян покупали продукты про запас

Около 25 процентов россиян пытались закупить товары про запас, а 75 процентов заявили, что не хотят поддаваться панике. Об этом рассказали эксперты сервиса SuperJob, сообщает «РБК».

Россияне, не купившие товаров впрок, объяснили свое решение тем, что «еще коронавирусную гречку не доели». Больше всего к приобретению продуктов «на черный день» склонны респонденты старше 45 лет — таких оказалось 27 процентов. Россияне с доходом свыше 80 тысяч рублей оказались в числе тех, кто реже всего делал покупки про запас, — доля в этом сегменте составила 21 процент.

Наибольшей популярностью среди россиян пользовались макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе и мука — к закупке подобных товаров прибегли 44 процента. 16 процентов респондентов скупали бытовую химию, 14 процентов — предметы личной гигиены, 12 процентов — все привычные товары, 10 процентов — лекарства, а восемь процентов признались, что приобретали все подряд. Наименее всего граждан заинтересовали электроника и бытовая техника, автозапчасти и косметика — на такие товары пришлось всего три процента покупателей.

Ранее в марте сообщалось, что россияне в период с 28 февраля по 13 марта скупили месячный запас лекарств. Граждане приобрели 270,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов на сумму 98,6 миллиарда рублей. Этот показатель сопоставим с результатами продаж за весь январь 2022 года, когда россияне купили 288 миллионов упаковок за 100 миллиардов рублей.