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Россияне скупили месячный запас лекарств

«Ведомости»: россияне скупили в аптеках месячный запас лекарств с 28 февраля по 13 марта

Фото: Pixabay

Россияне скупили в аптеках месячный запас лекарств в период с 28 февраля по 13 марта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Отмечается, что жителями страны было куплено 270,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов на сумму 98,6 миллиарда рублей. Это практически сопоставимо с продажами за весь январь 2022 года в натуральном и денежном выражении: тогда россияне купили 288 миллионов упаковок за 100 миллиардов рублей.

За две недели аналитиками был зафиксирован ажиотажный спрос на противоопухолевые препараты. Их было продано в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. По данным DSM Group, антидепрессантов за две недели было продано ​​втрое больше, чем в прошлом году. Также отмечается, что вдвое больше было продано препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова объяснила, что дефицит лекарств в аптеках страны обусловлен нездоровым ажиотажем россиян. Она сообщила, что на складах препараты есть в достаточном количестве и призвала сограждан не создавать искусственный дефицит и не приобретать медикаменты в чрезмерных количествах.

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Марина Совина
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