В бывшем детском саду под Петербургом обнаружили плантацию конопли

Полицейские обнаружили плантацию конопли в здании бывшего детского сада под Петербургом

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Под Санкт-Петербургом полиция обнаружила наркоплантацию в здании бывшего частного детского сада. Об этом сообщает «Фонтанка».

Оперативные мероприятия прошли в деревне Орово Всеволожского района. При обыске в доме сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 13 килограммов наркотического вещества и 29 кустов конопли.

Задержан 49-летний владелец плантации, уроженец Всеволожска. Мужчина заявил, что изготовлял наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).

Ранее сообщалось, что в Астраханской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, которую 21-летний безработный россиянин организовал в арендованном частном доме. Там молодой человек синтезировал мефедрон. Возбуждено уголовное дело.