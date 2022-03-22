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ФСБ пресекла деятельность подпольной нарколаборатории

В Астраханской области ФСБ пресекла работу нарколаборатории и изъяла дозы мефедрона

Фото: Пресс-служба УФСБ по Астраханской области

В Астраханской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, которую 21-летний безработный россиянин организовал в арендованном частном доме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, россиянин взял лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков из тайника. После этого молодой человек незаконно синтезировал мефедрон. Правоохранители изъяли у задержанного около двух тысяч доз вещества.

Наркотики продавались путем закладок через интернет-магазины, которые курировали администраторы из-за границы.

Уже возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство, сбыт наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.

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Мария Рубникович
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