ФСБ пресекла деятельность подпольной нарколаборатории

В Астраханской области ФСБ пресекла работу нарколаборатории и изъяла дозы мефедрона

В Астраханской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, которую 21-летний безработный россиянин организовал в арендованном частном доме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, россиянин взял лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков из тайника. После этого молодой человек незаконно синтезировал мефедрон. Правоохранители изъяли у задержанного около двух тысяч доз вещества.

Наркотики продавались путем закладок через интернет-магазины, которые курировали администраторы из-за границы.

Уже возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство, сбыт наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.