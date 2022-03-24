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В Твери пройдет конкурс детского и юношеского кино

В Твери пройдет конкурс детского и юношеского кино

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

В Тверском областном доме народного творчества 25-26 марта пройдет XIV областной открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Молодым — дорогу». Об этом сообщает издание Tvernews.

В фестивале-конкурсе принимают участие 28 видеостудий, отдельные авторы и другие творческие объединения из 14 муниципальных образований Тверской области. Отборочной комиссией отсмотрено 73 видеофильма, в конкурсе примут участие 47 из них.

Конкурс проходит по 17 номинациям, жюри особо выделяет две из них: «Лучший фильм на тему "Героев помним имена"» и «Лучший фильм на патриотическую тему».

Речь идет о картинах «Ледовое побоище. Загадки для потомков», «Хвастовская переправа», «Колька» студии Тверского суворовского военного училища, а также лентах «Улица Героя. Улица Соколова» и «Улица Героя. Переулок Белякова» медиастудии «Пятница, 13-я».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге летом 2022 года состоится Евразийский кинофестиваль дебютов. Мероприятие получило название «1/6». Его участники смогут не только презентовать свои фильмы, но и посетить разные мастерские.

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Сергей Истомин
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