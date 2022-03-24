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Байден заявил о попытках России показать неэффективность западных демократий

Президент США Байден заявил, что РФ пытается показать неэффективность западных демократий

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что действия, которые Россия пытается предпринимать в настоящее время, нацелены на то, чтобы публично показать, что западные демократии, которым сейчас крайне важно сохранить единство, являются совершенно неэффективными, сообщает ТАСС.

«Его (президента РФ Владимира Путинаприм. «Ленты.ру») превалирующей целью является демонстрация того, что демократии не могут функционировать в ХХI веке, потому что ситуация меняется слишком быстро. Им нужен консенсус, но становится слишком сложно достичь этого консенсуса, так что заправлять всем будут автократии», — считает американский лидер.

По его словам, западным странам необходимо сохранять «полное и абсолютное единство». Он также выразил мнение, что российский президент стремится подорвать единство стран-членов НАТО. «Он лучше будет противостоять 30 независимым странам, нежели 30 объединенным странам», — подытожил Байден.

Ранее президент США заявил, что Украине необходимо решать самой, стоит ли ей жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта. Однако, по его мнению, Киеву не придется расставаться с какими-либо территориями для урегулирования ситуации.

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Марина Совина
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