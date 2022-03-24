Байден заявил о попытках России показать неэффективность западных демократий

Президент США Байден заявил, что РФ пытается показать неэффективность западных демократий

Президент США Джо Байден заявил, что действия, которые Россия пытается предпринимать в настоящее время, нацелены на то, чтобы публично показать, что западные демократии, которым сейчас крайне важно сохранить единство, являются совершенно неэффективными, сообщает ТАСС.

«Его (президента РФ Владимира Путина — прим. «Ленты.ру») превалирующей целью является демонстрация того, что демократии не могут функционировать в ХХI веке, потому что ситуация меняется слишком быстро. Им нужен консенсус, но становится слишком сложно достичь этого консенсуса, так что заправлять всем будут автократии», — считает американский лидер.

По его словам, западным странам необходимо сохранять «полное и абсолютное единство». Он также выразил мнение, что российский президент стремится подорвать единство стран-членов НАТО. «Он лучше будет противостоять 30 независимым странам, нежели 30 объединенным странам», — подытожил Байден.

Ранее президент США заявил, что Украине необходимо решать самой, стоит ли ей жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта. Однако, по его мнению, Киеву не придется расставаться с какими-либо территориями для урегулирования ситуации.