В Ростуризме раскрыли детали организации вывозных рейсов для россиян из Египта

В Ростуризме рассказали о спецрейсах «Азимута» и Red Wings для вывоза россиян из Египта

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что для российских туристов с 23 марта начинают выполняться вывозные рейсы из Шарм-эш-Шейха, с 24 марта — из Хургады. Детали организации раскрыты на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что воспользоваться спецрейсами, которые будут выполняться на самолетах российских авиакомпаний «Азимут» и Red Wings, смогут организованные путешественники, отдыхающие в Египте по путевкам туроператоров ANEX Tour, «Интурист» и Fun&Sun.

Так, 24 марта запланировано два рейса по маршрутам Хургада — Сочи и Хургада — Минеральные Воды. 25 марта авиакомпании выполнят три вылета из Хургады в Сочи и один — в Минеральные Воды.

«Далее туроператоры будут развозить туристов в регионы их проживания. Кроме того, на согласовании находится еще ряд дополнительных рейсов для ускорения процесса возвращения наших туристов», — заявила Догузова.

При этом глава ведомства напомнила, что расписание полетов может меняться, в связи с чем отдыхающим рекомендуется держать связь со своим турагентами для получения оперативной информации.

Ранее в Ростуризме назвали число возвращенных в Россию организованных отечественных путешественников, которые застряли за границей из-за ограничений на авиаперелеты. По информации ведомства, туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули домой уже более 90 процентов организованных туристов — около 83 тысяч человек.