Финляндия вышлет Украине дополнительную военную помощь

Министерство обороны Финляндии поставит на Украину дополнительную военную помощь

Финляндия вышлет на Украину дополнительную партию военной помощи для борьбы с российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

По данным ведомства, решение о поставке дополнительных средств принял президент республики Саули Ниинистё. Инициативу на этот счет выдвинуло правительство.

«Чтобы помощь достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике оказания не предоставляется», — говорится в сообщении.

Ранее Ниинистё предупредил своих граждан, что вступление Финляндии в НАТО может привести к новой эскалации в Европе. В качестве альтернативы он предложил углубить военное партнерство страны с США и Швецией.