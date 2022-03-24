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Финляндия вышлет Украине дополнительную военную помощь

Министерство обороны Финляндии поставит на Украину дополнительную военную помощь
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: Justin Tallis / Reuters

Финляндия вышлет на Украину дополнительную партию военной помощи для борьбы с российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

По данным ведомства, решение о поставке дополнительных средств принял президент республики Саули Ниинистё. Инициативу на этот счет выдвинуло правительство.

«Чтобы помощь достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике оказания не предоставляется», — говорится в сообщении.

Ранее Ниинистё предупредил своих граждан, что вступление Финляндии в НАТО может привести к новой эскалации в Европе. В качестве альтернативы он предложил углубить военное партнерство страны с США и Швецией.

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Алевтина Запольская
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