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В Москве экс-сотрудница налоговой попалась на взятке в десять миллионов рублей

Бывшая сотрудница УФНС Москвы попалась на взятке в десять миллионов рублей для коллег

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Бывшая сотрудница УФНС Москвы попалась на взятке в десять миллионов рублей для коллег — она получила деньги от сотрудников завода металлоконструкций и должна была передать должностным лицам 4-й инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС), но решила присвоить сумму себе. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, летом 2021 года ИФНС №4 нагрянула с выездной проверкой на завод. Трое сотрудниц предприятия после работы налоговиков решили как-то снизить суммы исчисленных налогов и штрафных санкций. В какой-то момент они вышли на связь с бывшей сотрудницей УФНС по Москве и ФНС России, которая уверила, что знает нужных людей, готовых помочь за деньги.

В ходе переговоров обе стороны сошлись на сумме в десять миллионов рублей. В августе 2021 года эта экс-сотрудница получила оговоренную сумму в детском парке «Пресненский». Но, получив деньги, россиянка не стала передавать их далее и решила присвоить себе всю сумму.

Правоохранители вышли на нее оперативным путем и задержали как ее саму, так и троих сотрудниц предприятия. Следствие считает, что экс-сотрудница налоговой реально обладала связями; круг ее контактов будет отрабатываться.

В середине марта этого года в отношении бывшей сотрудницы ФНС возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ, а в отношении троих сотрудниц предприятия — «Покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» УК РФ.

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Владимир Шарапов
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