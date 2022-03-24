Генсек НАТО призвал сохранять контакты с Россией

Генсек НАТО заявил, что отношения России после событий на Украине уже не будут прежними

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения России после событий на Украине уже не будут прежними, однако призвал сохранять контакты по ряду тем, в том числе по снижению рисков. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока слишком рано говорить о том, какие у нас будут отношения с Россией в будущем, но они не будут такими же, какими были прежде», — сказал Столтенберг, добавив, что нет никакого шанса, что у России и альянса сохранятся прежние отношения.

«Но нам нужно сохранять какое-то взаимодействие с Россией по таким темам, как контроль над вооружением, а также снижение рисков и деконфликтинг», — сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что полномочия Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО продлят еще на один год из-за ситуации вокруг Украины. Нынешний срок его полномочий должен истечь 1 октября. После этого к концу 2022 года Столтенберг должен был занять пост главы Центрального банка Норвегии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).