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Полномочия генсека НАТО продлят на год из-за Украины

«ТВ-2»: полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год

Фото: Gonzalo Fuentes

Полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО продлят еще на один год из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает норвежский телеканал «ТВ-2» со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

«Согласно полученной "ТВ-22" информации, полномочия Йенса Столтенберга как генсека НАТО будут продлены на год», — сказано в материале телеканала.

Нынешний срок его полномочий должен истечь 1 октября. После этого к концу 2022 года Столтенберг должен был занять пост главы центрального банка Норвегии.

Ранее Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс подготовил десятки тысяч украинских военных к боевым действиям. Он отметил, что НАТО предоставила вооруженным силам Украины необходимые средства, чтобы армия могла вести боевые действия на передовой.

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Виктория Кондратьева
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