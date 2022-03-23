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Генсек НАТО рассказал о подготовке десятков тысяч украинских военных

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс подготовил десятки тысяч украинских военных

Фото: Gonzalo Fuentes

Североатлантический альянс подготовил десятки тысяч украинских военных к боевым действиям. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам генерального секретаря, альянс предоставил вооруженным силам Украины необходимые средства, чтобы армия могла вести боевые действия на передовой. При этом он подчеркнул, что НАТО не будет отправлять войска на Украину.

Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта, но предоставляет поддержку Киеву. «Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», — резюмировал он.

Ранее генсек заявил, что НАТО несет ответственность за то, чтобы военные действия не перешли за пределы Украины. Внеочередной саммит альянса в связи с ситуацией на Украине пройдет 24 марта. Перед членами альянса по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

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Виктория Кондратьева
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