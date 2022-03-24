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Россияне массово бросились искать авиабилеты в три зарубежные страны

Россияне массово заинтересовались авиабилетами в Турцию, Узбекистан и Армению в марте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россияне массово заинтересовались поездками по трем заграничным направлениям в марте — туристы активно искали авиабилеты в Турцию, Узбекистан и Армению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным экспертов, самым популярным направлением стала Турция, куда доля поисковых запросов составила 17,7 процента. На втором и третьем месте — Узбекистан (12,3 процента) и Армения (10,5 процента).

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Также россияне бросились искать билеты в Киргизию (6,7 процента), Азербайджан (5,25 процента), Казахстан (4,3 процента) и Таджикистан (4,1 процента). Реже соотечественники в марте задумывались о поездке в ОАЭ (3,2 процента), Грузию (2,5 процента) и Израиль (2,2 процента).

Аналитики также проанализировали стоимость проездных документов и выяснили, что среди популярных направлений наиболее бюджетными в марте будут поездки в Армению. Так, средняя стоимость перелета из Москвы в Ереван в одну сторону составляет 19 тысяч рублей. В Душанбе можно улететь за 22,2 тысячи рублей, в Стамбул — от 39,8 тысячи.

Ранее в марте член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева назвала страны, ожидающие увеличения турпотока из России. По ее словам, наиболее заинтересованными в приеме отечественных путешественников государствами будут Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.

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Валентина Процкова
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