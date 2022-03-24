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На Украине начнут сажать в тюрьму за съемку военных

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за публикацию сведений о перемещениях ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Верховная Рада приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за несанкционированную публикацию сведений о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата украинского парламента Алексея Гончаренко.

По его словам, Уголовный кодекс страны был дополнен новой статьей, согласно которой за съемку и публикацию позиций военных, а также их передвижения украинцев будут начнут сажать в тюрьму на срок до 12 лет. Эта мера будет действовать на время военного положения.

Гончаренко пояснил, что распространение информации о перемещении оружия, боеприпасов и техники без отягчающих последствий будет наказываться на срок от трех до пяти лет. За публикацию сведений о позициях ВСУ или их перемещении на марше наказание составит до восьми лет.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору с целью «предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины», обвиняемым придется провести в заключении от восьми до 12 лет.

Ранее стало известно, что Россия и Украина вновь обменялись пленными. Кроме того, стороны освободили задержанных во время боевых действий гражданских лиц. Киев отдал 11 российских моряков, спасенных с судна у берегов Одессы. Москва отпустила 19 гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир», задержанных вблизи острова Змеиный.

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Алевтина Запольская
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