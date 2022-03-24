Google прокомментировал ограничение доступа россиян к сервису News.Google

Google подтвердил недоступность сервиса News.Google для пользователей из России

Американская компания Google подтвердила, что у пользователей в России возникли трудности с доступом к сервису News.Google. Так в корпорации прокомментировали решение Генпрокуратуры ограничить доступ к новостному Интернет-ресурсу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подтвердили, что у некоторых людей возникают трудности с доступом к приложению и веб-сайту Google News в России, и что это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны», — говорится в заявлении компании.

Решение Генпрокуратуры вступило в силу 23 марта. Причиной блокировки сервиса стал доступ к публикациям, содержащим «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции» на Украине. За это предусмотрена уголовная ответственность (ст. 207.3 УК РФ), добавили в Роскомнадзоре.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской. Деятельность организации, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, а также популярный мессенджер WhatsApp, теперь запрещена на территории России. Сообщалось, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование этих платформ.

