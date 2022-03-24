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Россия сняла ограничения на въезд еще в две страны

С 30 марта Россия снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через государственную границу с еще двумя странами — Казахстаном и Монголией. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает ТАСС.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы», — говорится в сообщении.

Решение об отмене ограничений на въезд также принято и в отношении граждан Монголии, прибывающих в Россию, а также граждан России, отправляющихся в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Ранее в марте в Минтрансе России назвали открытые для отечественных авиаперевозчиков страны. Так, шесть российских авиакомпаний продолжают осуществлять международные полеты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

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Валентина Процкова
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