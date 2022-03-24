Сын Вуди Аллена купил дом у звезды «Классного мюзикла»

Сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу купил дом актрисы Ванессы Хадженс за $6,7 млн

Сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу и его партнер Джон Ловвет купили лос-анджелесский дом актрисы Ванессы Хадженс. Звезда фильма «Классный мюзикл» попросила за недвижимость 6,7 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Двухэтажный особняк в районе Лос Фелис не выставлялся на открытые торги. Внутри дома площадью 288 квадратных метров есть три спальни, четыре ванные, кухня, столовая и просторная гостиная. В дизайне интерьера преобладают коричневые, белые и зеленые цвета. Мебель выполнена из грубо обработанного дерева, а в некоторых помещениях можно заметить каменную плитку. Помимо основного здания на участке в 17,4 сотки расположено отдельное жилье для гостей и бассейн.

В прошлом объект принадлежал знаменитому режиссеру Сесилю ДеМиллю. Хадженс приобрела его в 2018 году у актера Гэри Олдмена, заплатив 4,9 миллиона долларов. За время проживания в особняке актриса сделала несколько модификаций: с помощью дизайнера Джейка Арнольда реконструировала кухню и хозяйскую спальню, а также добавила новые предметы мебели и яркие акценты.

В октябре 2021 года Ванесса провела по своему особняку видеоэкскурсию. Во время тура артистка рассказала, что хотела сделать место романтичным и уютным. Она продемонстрировала украшающие ее жилье винтажные вещи, предметы искусства и множество растений, которые, по слова Хадженс, привносят в дом жизнь.