Заявившая о неизбежности смерти от коронавируса актриса показала свой дом

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс, которая заявляла о неизбежности смерти от коронавируса, показала свой дом в Лос-Анджелесе. Она живет в здании, которое принадлежало знаменитому режиссеру Сесилю ДеМиллю. Видеоролик с экскурсией по особняку Хадженс доступен на YouTube-канале AD Russia.

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Актриса разрабатывала проект интерьера дома в районе Лос-Фелис вместе с дизайнером Джейком Арнольдом. Она хотела сделать место романтичным и уютным. В распоряжении Хадженс есть два этажа с двумя ванными комнатами, спальней, кухней, столовой и просторной гостиной. На участке есть бассейн, небольшой сад, площадка для игр, обеденная зона с печью для приготовления пиццы. На территории также растут лимоны, лаймы и грейпфруты.

Снаружи постройка почти полностью обвита плющом. Актриса переделала дизайн комнат после предыдущих владельцев, интерьер выполнен в пастельных тонах с яркими акцентами в виде оливкового гарнитура на кухне, оранжевыми шторами в спальне и цветочными обоями. Среди предметов интерьера у Хадженс есть винтажные вещи, включая диван и небольшой стол. Почти во всех комнатах находятся горшки с растениями — актриса верит, что они приносят в дом жизнь.

В качестве основных материалов актриса использовала дерево и каменные плиты. Пол в одной из комнат сделан из дубовых реек, который бывший владелец дома — актер Гэри Олдмен — привез из европейской часовни XVI века. На стенах в комнатах развешены картины — ванная комната украшена изображением киноактрисы Мэрилин Монро.

В марте 2020 года Хадженс высказалась в Instagram о вспышке COVID-19, отметив, что люди заболевают, после чего умирают. «Но это же неизбежно?» — сказала тогда актриса. Пользователи социальных сетей раскритиковали высказывание, обвинив знаменитость в равнодушном отношении к серьезной проблеме.