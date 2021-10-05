Джастин Тимберлейк назвал стоимость своего особняка

Поп-звезда Джастин Тимберлейк продает особняк в Голливуде за 35 миллионов долларов

Поп-звезда Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил решили продать шикарный дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Звездная пара назвала для будущих хозяев стоимость особняка в 35 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

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Тимберлейк, имеющий среди своих заслуг премию «Грэмми», приобрел недвижимость в 2002 году, до своего брака с Бил, за 8,3 миллиона долларов. Основное здание оформлено в стиле испанской виллы, его площадь составляет около 13 тысяч квадратных футов (1,2 тысячи квадратных метров).

Помимо семи спален, среди помещений есть тренажерный зал, кинозал, на участке у здания расположились теннисный корт и бассейн, проходящий по всей длине дома и появившийся после ремонта, проведенного 40-летним Тимберлейком и его 39-летней женой. У пары также есть недвижимость в Нью-Йорке, Монтане и Теннесси. В Лос-Анджелесе знаменитости проводят меньше времени, чем в перечисленных штатах.

Глава компании Tesla Илон Маск не смог за три месяца продать свой особняк в Сан-Франциско и снял объявление. Американский миллиардер выставил недвижимость на продажу в июне 2021 года за 37,5 миллиона долларов, купив ее в 2017 году за 23,4 миллиона долларов.