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Принц Уильям высказался о принце Гарри

Принц Уильям впервые за долгое время высказался о принце Гарри и засмеялся
Принц Гарри и принц Уильям

Принц Гарри и принц Уильям. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во время визита в Белиз принц Уильям впервые за долгое время высказался о принце Гарри. Об этом пишет издание People.

Уильям вспомнил о брате, когда вместе с супругой посещал деревню Хопкинс. Местные жители стали уговаривать его и Кейт Миддлтон потанцевать, и им пришлось согласиться.

Специальная представительница народа гарифуна Синтия Эллис-Топси сообщила принцу, что в 2012 году в Белиз приезжал Гарри. «Я сказала Уильяму, что когда принц Гарри был в Белизе, он танцевал и его не приходилось упрашивать», — утверждает она. По ее словам, услышав о брате, Уильям засмеялся и сказал: «Гарри безразлично, как он выглядит со стороны».

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С 19 марта принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон путешествуют по странам Карибского бассейна, формально возглавляемым королевой Елизаветой II. В течение семи дней они планировали посетить Белиз, Ямайку и Багамские острова. Это их первая поездка за границу с начала пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что индейцы вынудили принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе. Местные жители устроили акцию протеста с плакатами, на которых было написано «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать футбольное поле для посадки вертолета.

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Олег Парамонов
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