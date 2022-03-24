Риелтор оценил ситуацию на рынке недвижимости в России

Эксперт рынка недвижимости Барсуков констатировал замирание отрасли

Рынок недвижимости замер, заявил гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. По его наблюдениям, сейчас в отрасли наблюдается как дефицит предложения, так и дефицит спроса. Ситуацию в этой сфере он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас на рынке неопределенность. Сначала, примерно три недели назад, мы видели краткосрочный всплеск спроса на фоне дефицита предложения. Продавцы снимали предложения, а покупатели стремились приобрести недвижимость по старым ипотечным ставкам. А сейчас у нас возникает еще и дефицит спроса. То есть и дефицит спроса, и дефицит предложения, вот такая любопытная вещь происходит», — поделился Барсуков.

На этом фоне покупатели и продавцы предпринимают интересные шаги, заметил эксперт рынка недвижимости. «Кто-то из застройщиков стал замораживать цены, то есть они не верят в рост цен. Кто-то стал снимать свои предложения. Физические лица, наоборот, говорят, что будет рост цены, поэтому и возник дефицит предложения. В то же время у них нет возможности покупать недвижимость по новым ставкам. Сейчас ипотечного спроса нет. Как и нет спроса от тех, у кого были живые деньги. Последние отказываются от покупки, потому что понимают, что тех денег, что были, уже не хватает на то что хотелось. А разнообразия предложений нет», — объяснил он.

Все это приводит к замиранию рынка недвижимости, резюмировал Барсуков. В этой ситуации отрасль ждет господдержки, подчеркнул он. «Как это все развернется зависит от мер правительства и Центробанка. Пока я не вижу мер господдержки застройщикам, хотя на мой взгляд они уже должны были появиться», — сообщил Барсуков.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил повышение ставки по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов годовых на квартиры в новостройках. Правительство также предложило увеличить предельный размер кредита — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 миллионов рублей и до 6 миллионов для остальных регионов.