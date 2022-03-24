Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Риелтор оценил ситуацию на рынке недвижимости в России

Эксперт рынка недвижимости Барсуков констатировал замирание отрасли

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Рынок недвижимости замер, заявил гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. По его наблюдениям, сейчас в отрасли наблюдается как дефицит предложения, так и дефицит спроса. Ситуацию в этой сфере он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас на рынке неопределенность. Сначала, примерно три недели назад, мы видели краткосрочный всплеск спроса на фоне дефицита предложения. Продавцы снимали предложения, а покупатели стремились приобрести недвижимость по старым ипотечным ставкам. А сейчас у нас возникает еще и дефицит спроса. То есть и дефицит спроса, и дефицит предложения, вот такая любопытная вещь происходит», — поделился Барсуков.

На этом фоне покупатели и продавцы предпринимают интересные шаги, заметил эксперт рынка недвижимости. «Кто-то из застройщиков стал замораживать цены, то есть они не верят в рост цен. Кто-то стал снимать свои предложения. Физические лица, наоборот, говорят, что будет рост цены, поэтому и возник дефицит предложения. В то же время у них нет возможности покупать недвижимость по новым ставкам. Сейчас ипотечного спроса нет. Как и нет спроса от тех, у кого были живые деньги. Последние отказываются от покупки, потому что понимают, что тех денег, что были, уже не хватает на то что хотелось. А разнообразия предложений нет», — объяснил он.

Все это приводит к замиранию рынка недвижимости, резюмировал Барсуков. В этой ситуации отрасль ждет господдержки, подчеркнул он. «Как это все развернется зависит от мер правительства и Центробанка. Пока я не вижу мер господдержки застройщикам, хотя на мой взгляд они уже должны были появиться», — сообщил Барсуков.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил повышение ставки по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов годовых на квартиры в новостройках. Правительство также предложило увеличить предельный размер кредита — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 миллионов рублей и до 6 миллионов для остальных регионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Роднина назвала ущербным чемпионат мира по фигурному катанию без россиян
Германия оценила возможность немедленного запрета на газ и нефть из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.