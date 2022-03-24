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В Британии арестовали российский вертолет

Глава Минтранса Британии Шэппс арестовал российский вертолет на частном аэродроме

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс распорядился арестовать российский вертолет, стоящий на частном аэродроме в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост британского министр в Twitter.

«Подписал указ, чтобы обеспечить задержание принадлежащего России вертолета, который в настоящий момент находится в Соединенном Королевстве, на частном аэродроме», — написал Шэппс.

При этом глава Минтранса не указал, где именно находится вертолет и кому он принадлежит.

Ранее стало известно, что Британия заморозила активы российского миллиардера Романа Абрамовича, запретила физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства любые сделки с ним.

Кроме того, сообщалось, что британские власти приготовились временно национализировать «дочку» Газпрома. По данным источника, речь идет об отделе розничных поставок «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов.

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Марина Совина
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