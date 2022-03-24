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Минобороны заявило об установлении полного контроля над Изюмом

Минобороны заявило о взятии подразделениями ВС России Изюма в Харьковской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России к утру 24 марта полностью взяли под контроль город Изюм Харьковской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по украинским военным объектам нанесли удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в их числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в Даниловке.

Был также уничтожен штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут в Донецкой области и временный пункт дислокации националистического батальона в Лисичанске, заявили в Минобороны.

В ходе брифинга Конашенков также заявил, что эксперименты Пентагона в биолабораториях не ограничивались разработкой опасных инфекций. США, по его словам, планировали испытания незарегистрированных медпрепаратов.

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Варвара Кошечкина
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