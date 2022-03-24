Звезда «Мстителей» потеряла сотни тысяч долларов на продаже дома

Актриса Скарлетт Йоханссон продала пентхаус в Нью-Йорке за 1,8 миллиона долларов

Американская актриса Скарлетт Йоханссон потеряла сотни тысяч долларов на продаже пентхауса в Нью-Йорке. Звезда фильма «Мстители» пыталась избавиться от дом в Манхеттене в течение двух лет, сообщает New York Post.

Йоханссон купила пентхаус с двумя спальнями и двумя ванными в 2008 году, отдав за него 2,1 миллиона долларов. Артистка выставила объект на продажу в июле 2020-го, рассчитывая получить от покупателей 2,5 миллиона. Желающие приобрести жилье не нашлись, пока Скарлетт не снизила цену до 1,8 миллиона. Все два года, которые пентхаус был выставлен на продажу, его можно было арендовать за 6500 долларов в месяц. Актриса потеряла не только разницу в изначальной и финальной цене недвижимости в 223 тысячи долларов — с момента покупки объекта звезда сделала несколько дорогостоящих реноваций.

Интерьер жилья отличается полами с паркетным покрытием, окнами в пол и кухней открытого плана с мраморными столешницами. Из пентхауса можно попасть на террасу и столовую, а из хозяйской спальни — в гардеробную. В доме, где располагается жилье, также есть дополнительные удобства — услуги швейцара, прачечная и парковка.

Ранее в Нью-Йорке предложили купить бывший пентхаус певицы Бритни Спирс. Исполнительница хита Toxic владела недвижимостью с 2007 по 2012 года. Жилье находится в Беверли-Хиллз, его площадь составляет 687 квадратных метров. Нынешние владельцы выставили объект на продажу за 6,7 миллиона долларов.