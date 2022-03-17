В США продадут дом Бритни Спирс

В Беверли-Хиллз продадут дом Бритни Спирс за 6,7 миллиона долларов

В США на продажу выставили дом американской поп-певицы Бритни Спирс. Через месяц после переезда в него знаменитость побрилась налысо, сообщает New York Post.

За объект в Беверли-Хиллз попросили почти 6,7 миллиона долларов. Певица жила в доме на протяжении пяти лет с 2007 года, когда купила его за 7,15 миллиона долларов. Однако через месяц после переезда она выставила владение на продажу. Покупатель нашелся в 2012 году — он отдал за дом 4,25 миллиона долларов. Последний раз бывшее жилье Спирс продали в 2021 году — новый владелец заплатил 6,1 миллиона долларов.

Дом в престижном районе занимает площадь 687 квадратных метров. Внутри шесть спален, гостиная, кухня, кинотеатр, рабочий кабинет и помещение для прислуги. На участке оборудован бассейн и терраса.

Ранее бывшее владение Бритни Спирс решили продать в Нью-Йорке — за пентхаус в районе Нохо, который певица приобрела в 2002 году, попросили семь миллионов долларов. Артистка владела объектом на протяжении четырех лет и успела провести там масштабный ремонт.