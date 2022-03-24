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Кадыров заявил о поднятом флаге над администрацией Мариуполя

Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении силовиками здания администрации Мариуполя

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что силовики из региона, задействованные в специальной операции на Украине, установили флаг над зданием администрации Мариуполя. Об этом он написал в Telegram.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», — подчеркнул глава республики.

Другие подразделения, добавил Кадыров, двигаются в параллельных направлениях Мариуполя и «зачищают его от азовской нечисти».

Ранее глава Чечни показал кадры боев чеченского спецназа на Украине. На видео бойцы ведут перестрелку среди разрушенных зданий, после чего улыбаются и позируют на камеру с флагом, на котором изображен портрет Рамзана Кадыров. Военные, перемещаясь по улицам, скандируют «Ахмат — сила, Аллаху акбар».

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Сергей Истомин
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