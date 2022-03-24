Кадыров показал бои чеченского спецназа на Украине под флагом с его портретом

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с боями чеченского спецназа на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боев чеченского спецназа на Украине. Видео появилось в его Telegram-канале.

«Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру», — написал Кадыров в публикации.

На кадрах бойцы ведут перестрелку среди разрушенных зданий, после чего улыбаются и позируют на камеру с флагом, на котором изображен портрет главы Чечни. Военные, перемещаясь по улицам, скандируют «Ахмат — сила, Аллаху акбар».

Ранее глава Чечни рассказал, что отправил на Украину одних из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чечни. Он также продемонстрировал вооружение, которым оснащены чеченские спецназовцы — штурмовые и снайперские винтовки, используемые в армиях стран НАТО.