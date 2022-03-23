Кадыров рассказал об отправке на Украину самых подготовленных бойцов

Кадыров отправил на Украину самых подготовленных бойцов Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров проводил на Украину бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что отправил на задание одних из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чечни.

Также Кадыров продемонстрировал вооружение, которым оснащены чеченские спецназовцы. На ролике показаны штурмовые и снайперские винтовки, используемые в армиях НАТО. «В случае нештатных ситуаций у них всегда есть возможность позаимствовать вооружение у господина Байдена, который наладил для наших бойцов бесплатные поставки на Украину», — пояснил он.

Ранее Кадыров рассказал, что очередная колонна добровольцев из Грозного в полной боевой экипировке отправилась на Украину из Грозного. «Каждый из них лично инициировал свою отправку перед командованием подразделения», — уточнил руководитель региона.

22 марта глава Чечни рассказал о планах провести парад в Киеве. По его словам, на это можно рассчитывать, учитывая успехи российских войск на всех фронтах и ощутимый вклад представителей силовых ведомств Чечни в проведение операции.

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