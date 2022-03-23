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Кадыров рассказал об отправке на Украину самых подготовленных бойцов

Кадыров отправил на Украину самых подготовленных бойцов Чечни

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров проводил на Украину бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что отправил на задание одних из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чечни.

Также Кадыров продемонстрировал вооружение, которым оснащены чеченские спецназовцы. На ролике показаны штурмовые и снайперские винтовки, используемые в армиях НАТО. «В случае нештатных ситуаций у них всегда есть возможность позаимствовать вооружение у господина Байдена, который наладил для наших бойцов бесплатные поставки на Украину», — пояснил он.

Ранее Кадыров рассказал, что очередная колонна добровольцев из Грозного в полной боевой экипировке отправилась на Украину из Грозного. «Каждый из них лично инициировал свою отправку перед командованием подразделения», — уточнил руководитель региона.

22 марта глава Чечни рассказал о планах провести парад в Киеве. По его словам, на это можно рассчитывать, учитывая успехи российских войск на всех фронтах и ощутимый вклад представителей силовых ведомств Чечни в проведение операции.
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Марина Совина
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