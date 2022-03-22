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Кадыров отправил на Украину колонну добровольцев в полной боевой экипировке

Кадыров сообщил об отправке на Украину очередной колонны добровольцев из Грозного

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Очередная колонна добровольцев из Грозного в полной боевой экипировке отправилась на Украину из Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Каждый из них лично инициировал свою отправку перед командованием подразделения», — уточнил руководитель региона.

По его словам, с напутственной речью перед добровольцами выступили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и заместитель председателя правительства республики Абузайд Висмурадов. «Они отметили, что у бойцов есть прекрасный шанс гордо и высоко пронести знамя ЧР над просторами Украины, нагоняя страх на бандитов, восемь лет терроризирующих жителей Донбасса», — рассказал Кадыров.

Он также сообщил, что перед чеченскими бойцами стоит задача «освободить Украину от бандеровского отребья, нациков и разных мастей шайтанов».

Накануне Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков. По его словам, это лишь малая часть из тех, кто хочет «послужить своему государству». Власти отобрали лучших и мотивированных воинов из добровольцев и сотрудников силовых структур, добавил Кадыров.

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Варвара Кошечкина
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