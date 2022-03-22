Кадыров рассказал о планах провести парад в Киеве

Глава Чечни Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов рассказал о том, что в Киеве пройдет военный парад российских войск. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что Алханов посетил расположение российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. По его словам, министр внутренних дел республики заявил, что успехи российских войск на всех фронтах и ощутимый вклад представителей силовых ведомств Чечни в проведение операции приведут к проведению военного парада в Киеве.

Ранее Кадыров рассказал, что очередная колонна добровольцев из Грозного в полной боевой экипировке отправилась на Украину из Грозного. «Каждый из них лично инициировал свою отправку перед командованием подразделения», — уточнил руководитель региона.