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Кадыров рассказал о планах провести парад в Киеве

Глава Чечни Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Chingis Konradov / Reuters

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов рассказал о том, что в Киеве пройдет военный парад российских войск. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что Алханов посетил расположение российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. По его словам, министр внутренних дел республики заявил, что успехи российских войск на всех фронтах и ощутимый вклад представителей силовых ведомств Чечни в проведение операции приведут к проведению военного парада в Киеве.

Ранее Кадыров рассказал, что очередная колонна добровольцев из Грозного в полной боевой экипировке отправилась на Украину из Грозного. «Каждый из них лично инициировал свою отправку перед командованием подразделения», — уточнил руководитель региона.

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Марина Совина
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