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Кадыров заявил об «очищении» района Мириуполя

Кадыров заявил, что чеченские бойцы взяли под контроль Левобережный район Мариуполя

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что задействованные в спецоперации на Украине чеченские бойцы взяли под контроль Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города.

«Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной "Азовстали"», — заявил глава Чечни, добавив, что над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг.

По словам Кадырова, тем самым чеченские подразделения «полностью зачистили» жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.

Ранее Кадыров сообщил, что силовики из региона, задействованные в специальной операции на Украине, установили флаг над зданием администрации Мариуполя. Другие подразделения, добавил Кадыров, двигаются в параллельных направлениях Мариуполя и «зачищают его от азовской нечисти».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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