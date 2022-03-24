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Россиянам раскрыли способы добраться до Крыма после закрытия аэропортов

Эксперты туриндустрии раскрыли два способа попасть в Крым после закрытия аэропортов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Эксперты туриндустрии раскрыли несколько способов попасть на курорты Крыма после продления закрытия аэропортов на юге страны до 1 апреля. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, сейчас путешественникам доступны два способа добраться до полуострова: на личном транспорте по Крымскому мосту или на поезде транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс». При этом отмечается, что сейчас наблюдается нехватка составов из-за повышенного спроса среди россиян. «Даже притом, что цены выше по сравнению с авиабилетами, а ехать больше суток», — уточнили специалисты.

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Например, в период майских праздников билет на поезд из Москвы в Симферополь в один конец в плацкарт можно купить минимум за 3,8 тысячи рублей. Купе обойдется от пяти тысяч рублей.

Возможным решением проблемы может стать запуск чартерных поездов. Как рассказал глава РЖД Олег Белозеров, соответствующее предложение уже направлено в Министерство курортов республики. «Поездов будет больше, цены на них ниже», — добавил он.

Ранее в марте в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что россияне начали массово отказываться от поездок в Крым из-за закрытия аэропортов. Число бронирования туров на полуостров сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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Мария Гейн
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