Россияне начали массово отказываться от отпуска в Крыму

Число бронирований туров в Крым сократилось в два раза из-за закрытия аэропортов

Из-за закрытия аэропортов на юге России число бронирования туров в Крым сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, путешественники также начали массово отказываться от отпуска в ряде курортных городов — речь идет об Анапе и Геленджике. Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается снижение спроса на короткие поездки длительностью менее шести дней, которые обычно популярны у туристов в период майских праздников.

Ранее в марте в АТОР сообщили об ажиотажном интересе отечественных путешественников к поездкам по России по программе туристического кешбэка. Компании Coral Travel, «Интурист», «Дельфин», «Русский Экспресс», «Мультитур» и ANEX Tour, заявили об увеличении спроса на поездки по России за первую неделю с начала действия нового этапа программы от 50 до 200 процентов по сравнению с предыдущей неделей.