В России зафиксировали ажиотажный спрос на поездки по стране с кешбэком

Туроператоры зафиксировали увеличение спроса на туры по России с кешбэком на 50 процентов

Эксперты туристической отрасли зафиксировали ажиотажный интерес отечественных путешественников к поездкам по России по программе туристического кешбэка. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, события на Украине, а также закрытие ряда аэропортов на Юге России оказали негативное влияние на туристический спрос — путешественники в конце февраля — начале марта покупали туры по стране менее охотно, чем ранее.

После мартовских праздников участники туррынка начали наблюдать небольшое увеличение продаж путевок, а после запуска с 15 марта нового этапа туристического кешбэка ситуация изменилась. Так, многие компании, среди которых Coral Travel, «Интурист», «Дельфин», «Русский Экспресс», «Мультитур» и ANEX Tour, заявили об увеличении спроса на поездки по России за первую неделю, с начала действия нового этапа программы, от 50 до 200 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

«По сути, весь прирост на майские и лето, полученный за первую неделю акции, сейчас идет за счет района Большого Сочи и Кавминвод. Бронирования Анапы, Крыма и Геленджик из-за продолжающегося закрытия аэропортов практически не восстановились», — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин», вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Ранее в марте сообщалось, что почти половина всех мест в отелях и санаториях Сочи уже раскуплена на летний период. Согласно анализу номерного фонда Сочи, россияне активно бронируют проживание на предстоящий летний сезон. По данным администрации, в настоящее время отели и санатории курорта забронированы в среднем по городу на 45 процентов.

