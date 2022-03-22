Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России зафиксировали ажиотажный спрос на поездки по стране с кешбэком

Туроператоры зафиксировали увеличение спроса на туры по России с кешбэком на 50 процентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли зафиксировали ажиотажный интерес отечественных путешественников к поездкам по России по программе туристического кешбэка. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, события на Украине, а также закрытие ряда аэропортов на Юге России оказали негативное влияние на туристический спрос — путешественники в конце февраля — начале марта покупали туры по стране менее охотно, чем ранее.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня

После мартовских праздников участники туррынка начали наблюдать небольшое увеличение продаж путевок, а после запуска с 15 марта нового этапа туристического кешбэка ситуация изменилась. Так, многие компании, среди которых Coral Travel, «Интурист», «Дельфин», «Русский Экспресс», «Мультитур» и ANEX Tour, заявили об увеличении спроса на поездки по России за первую неделю, с начала действия нового этапа программы, от 50 до 200 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

«По сути, весь прирост на майские и лето, полученный за первую неделю акции, сейчас идет за счет района Большого Сочи и Кавминвод. Бронирования Анапы, Крыма и Геленджик из-за продолжающегося закрытия аэропортов практически не восстановились», — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин», вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.  
Ранее в марте сообщалось, что почти половина всех мест в отелях и санаториях Сочи уже раскуплена на летний период. Согласно анализу номерного фонда Сочи, россияне активно бронируют проживание на предстоящий летний сезон. По данным администрации, в настоящее время отели и санатории курорта забронированы в среднем по городу на 45 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отказ России обсуждать мирный договор с Японией
Боец UFC предсказал легкую победу Яна над Стерлингом
Названо число планирующих отпуск за границей россиян в 2022 году
Австралия создала собственное военное космическое командование
Найдено применение кофе в нейробиологии
В России госпитализировали 7854 пациента с коронавирусом
ФСБ пресекла деятельность подпольной нарколаборатории
«Детский мир» заморозил цены на ряд товаров
Диетолог назвала способ есть макароны и не толстеть
Cтало известно о потере Украиной контроля над 10 населенными пунктами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.