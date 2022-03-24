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Пашинян заявил об оказавшемся на пороге гуманитарной катастрофы Карабахе

Пашинян сказал, что Нагорный Карабах оказался на пороге катастрофы из-за Азербайджана

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) оказались на пороге гуманитарной катастрофы, поскольку Азербайджан перекрыл им газоснабжение. Об этом сообщает «Новости — Армения».

Пашинян утверждает, что 7 марта газопровод был взорван на территории, находящейся под контролем Баку. Азербайджанская сторона сначала не разрешала проводить ремонт, затем отремонтировала трубу сама, установив вентиль. «18 марта на четверо суток газоснабжение Арцаха было восстановлено, но 21 марта Азербайджан без взрывов просто перекрыл вентиль газопровода», — сказал премьер на заседании правительства.

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По его словам, газоснабжение было прервано в очень холодных погодных условиях. «Арцах намеренно был лишен поставок природного газа для обогрева домов, детских садов, школ, больниц. Этого достаточно для понимания того, что в результате действий Азербайджана Арцах оказался на пороге гуманитарной катастрофы», — заявил Пашинян.

Премьер настаивает, что Азербайджан проводит в отношении карабахских армян политику этнических чисток и стремится сделать невозможной их жизнь на собственной родине.

Пашинян также заявил, что Баку занимается провокациями в Карабахе и пытается сбить Ереван с мирной повестки. Баку называет обвинения в перекрытии газоснабжения безосновательными.

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София Сарджвеладзе
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