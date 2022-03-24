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Раскрыты подробности нового этапа детского туристического кешбэка

На программу детского туристического кешбэка направят 7,5 миллиарда рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На реализацию нового этапа программы детского туристического кешбэка направят 7,5 миллиарда рублей. Такую сумму назвал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По словам Мишустина, программой смогут воспользоваться 450 тысяч детей. Уточняется, что россияне получат возможность вернуть до половины стоимости детского отдыха.

15 марта Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка за путевки по России — акция продлится до 1 мая 2022 года. «До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, на сибирском Шерегеше. Выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, поехать на Алтай или отдохнуть в термах Тюмени», — раскрыла подробности акции глава ведомства Зарина Догузова.

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Мария Гейн
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