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В сгущенке известных марок нашли кишечную палочку

Роскачество обнаружило в сгущенке «Любимое молоко» и «Простоквашино» кишечную палочку

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

В сгущенке известных торговых марок «Любимое молоко» и «Простоквашино» эксперты Роскачества нашли кишечную палочку, сказано на сайте ведомства.

При этом только два из 28 участвовавших в исследовании товаров соответствовали опережающему стандарту Роскачества. Это продукция торговых марок «Ирбитское» и «Алексеевское». Отклонения от требований ГОСТа найдены в сгущенке «Лента», «Главпродукт», «Молочный союз», «ДЕПовское», Spar, «Любимая классика», «Молочная страна», «СКЗ», «Волоконовское», «Коровка из Кореновки», «Карламанский», «Белгородские молочные продукты».

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Повышенная массовая доля влаги обнаружена у образцов трех торговых марок: «Лента», «Станция молочная», «Карламанский». В сгущенке «Лента» «Главпродукт» и «Тяжин» были выявлены фитостерины, косвенно указывающие на фальсификацию молочного жира. Лучшей сгущенкой в рейтинге Роскачества стала сгущенка торговой марки «Ирбитское».

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефирах марки «То, что надо!», «Буренкино» и «Молочное царство». В них выявили и другие недочеты: плесень, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации, недостоверную маркировку, малое количество дрожжей на конец срока. Лучшим признали марки «Простоквашино», «Каждый день», «Лента» и Parmalat.

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Платон Щукин
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