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В Совфеде анонсировали ряд законодательных решений по иноагентам

Сенатор Климов заявил, что до конца весны примут ряд законодательных решений по иноагентам

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов анонсировал, что до конца весны 2022 года планируется принять ряд законодательных решений по иноагентам. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, сенатор рассказал, что 29 марта комиссия рассмотрит вопросы обеспечения суверенитета России, включая противодействие деструктивной деятельности «пятой колонны». По словам Климова, ранее в рамках комиссии законодатели констатировали, что в течение трех минувших лет удалось усилить отечественный суверенитет, в том числе в финансово-экономической сфере и сфере информационно-коммуникационной.

Принятые федеральные законы, добавил председатель комиссии, помогли сократить возможности для тех, кто внутри страны открыто вел работу в интересах зарубежных антироссийских центров. «Большинство изменивших Отечеству лиц уже сбежало за кордон к своим подлинным хозяевам», — заключил Климов.

Ранее он заявил, что Евросоюзу угрожает голод и рост цен в связи с санкциями против России. Сенатор допустил, что проблемы ЕС объясняются также выходом из него Великобритании. Европа в таких условиях лишилась пятой части своего потенциала, уточнил глава комиссии.

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Сергей Истомин
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