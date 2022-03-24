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В России отметили неготовность НАТО пойти на ядерный конфликт

Политолог Панина заявила, что НАТО укрепляет оборону, но не готова к ядерному конфликту

Фото: Globallookpress.com

Директор института международных политических и экономических стратегий Елена Панина в беседе с РИА Новости выразила мнение о том, что НАТО собирается и дальше технологически усиливать свои войска, однако отметила, что альянс не готов пойти на ядерный конфликт с Россией.

Эксперт подчеркнула, что лидеры стран-членов НАТО понимают необходимость укрепления обороны и согласились увеличить расходы для достижения этой цели. По ее словам, военное лобби в Вашингтоне в свойственной ему манере старается извлечь выгоду из любого конфликта в мире, тем более такого крупномасштабного, как на Украине.

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«Да, они будут дальше снабжать остатки украинской армии вооружениями, но они же понимают, что российские вооруженные силы просто перемалывают и практически уже завершают перемалывание этого военного потенциала. При этом к ядерному конфликту они не готовы, тем более на фоне Украины, если бы было иначе, то они бы уже очень близко подошли к тому, чтобы применить ядерное оружие», — заявила политолог.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал, что власти 30 государств, включенных в состав НАТО, на саммите в Брюсселе не поддержали предложение Польши и отказались направить миротворцев на Западную Украину.

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Марина Совина
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