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Страны НАТО отказались отправить миротворцев на Украину

В НАТО не поддержали предложение Польши направить миротворцев на Западную Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Globallookpress.com

Власти 30 государств, включенных в состав НАТО, на саммите в Брюсселе не поддержали предложение Польши и отказались направить на Западную Украину миротворцев, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

При этом страны Североатлантического альянса пообещали продолжать поставлять Киеву вооружение и средства защиты. Кроме того, они приняли решение в долгосрочном режиме укреплять собственную оборону. Лидеры стран НАТО утвердили размещение у российских границ четырех многонацинальных боевых групп.

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Политики призвали Москву к немедленному прекращению специальной военной операции на Украине. Они обвинили российскую армию в ударах по гражданской инфраструктуре.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью назвали демилитаризацию и денацификацию Украины. Как объяснил российский президент Владимир Путин, целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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