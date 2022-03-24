Страны НАТО отказались отправить миротворцев на Украину

В НАТО не поддержали предложение Польши направить миротворцев на Западную Украину

Власти 30 государств, включенных в состав НАТО, на саммите в Брюсселе не поддержали предложение Польши и отказались направить на Западную Украину миротворцев, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

При этом страны Североатлантического альянса пообещали продолжать поставлять Киеву вооружение и средства защиты. Кроме того, они приняли решение в долгосрочном режиме укреплять собственную оборону. Лидеры стран НАТО утвердили размещение у российских границ четырех многонацинальных боевых групп.

Политики призвали Москву к немедленному прекращению специальной военной операции на Украине. Они обвинили российскую армию в ударах по гражданской инфраструктуре.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью назвали демилитаризацию и денацификацию Украины. Как объяснил российский президент Владимир Путин, целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.