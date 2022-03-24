Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянину дали восемь лет за хищение акций «Ленкома» на 170 миллионов рублей

Похитителю акций «Ленкома» на 170 миллионов рублей дали восемь лет колонии общего режима

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве Хамовнический суд дал восемь лет колонии общего режима россиянину, который похитил акции театра «Ленком Марка Захарова» на 170 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, коммерсант и гендиректор закрытого акционерного общества Фарид Ахвердиев в июле 2014 года придумал план хищения акций «Ленкома»: используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием руководства театра, он изготовил поддельный договор купли-продажи о передаче в собственность 250 именных акций акционерного общества. Их стоимость превышала 170 миллионов рублей.

Далее Ахвердиев использовал свои полномочия по ведению реестра акционеров закрытого акционерного общества и зарегистрировал переход прав собственности на акции на основании передаточного распоряжения. После этого 250 акций перешли в его собственность, и мужчина передал их по договору купли-продажи в собственность зарубежной компании. Вся эта схема нанесла театру многомиллионный ущерб. В итоге суд не только назначил подсудимому восемь лет колонии общего режима, но и удовлетворил гражданский иск на возмещение ущерба более 170 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что госзакупками в театре «Ленком Марка Захарова» заинтересовался председатель Следственного комитета России (СКР): Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку после сообщения о противоправных действиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина снова обменялись пленными
Украинский кризис назвали одной из причин запуска КНДР межконтинентальной ракеты
Стилистка раскрыла четыре способа бесплатно разнообразить гардероб
Российские власти помогут молодым бизнесменам в Арктической зоне
Пропавшего в российском регионе подростка нашли мертвым
На Украине начнут сажать в тюрьму за съемку военных
Московский таксист напал на пассажирку с перцовым баллончиком
Депутат высказался об ответе на санкции США против Госдумы
Россияне заинтересовались путешествиями в три страны бывшего СССР
Дефицит бумаги предложили решить с помощью борщевика
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.